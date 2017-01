Don du sang : les réserves dans le rouge dans le Nord de la France

Si vous êtes encore en quête de bonne résolution pour ce début d'année, donnez votre sang ! L'établissement français du sang (EFS) tire la sonnette d'alarme en ce mois de janvier car les réserves s'amenuisent. Il ne reste que dix jours de stock à l'échelle nationale, huit dans le Nord.

C'est traditionnellement une période compliquée. Avec les vacances d'été, le mois de janvier est l'autre moment critique pour les réserves de sang : "Avec les fêtes de fin d'année il y a une baisse sensible des dons" explique le docteur Nathalie Delemer, responsable de la maison du don de Lille. Pour éviter une pénurie, le seuil d'alerte a été déclenché par l'EFS en début de semaine avec des appels aux dons et des messages d'alertes aux donneurs réguliers.

L'épidémie de grippe accentue la baisse de dons

Le problème, c'est que cette année l'EFS doit faire face à une épidémie de grippe particulièrement précoce et violente. Les hôpitaux sont sur-chargés mais les centres de don, eux sont désertés. Il est bien sûr impossible de donner son sang pendant un épisode grippal mais également après. "Un état infectieux contre-indique le don pendant une quinzaine de jours après les symptômes donc les épidémies de grippe et de gastro dans la région ont leur impacte" précise le docteur Delemer.

"C'est une période de l'année difficile" - Dr Nathalie Delemer, responsable de la maison du don de Lille

Depuis le déclenchement de l'alerte ce lundi les donneurs commencent à répondre présent. Pascale donne trois à quatre fois an depuis 40 ans : "C'est un acte qui ne coûte rien et qui peut sauver des vies. En plus je suis B négatif donc c'est un sang qui est assez rare". Cela tombe bien car les banques de sang ont besoin de tous les groupes et pas seulement des donneurs universel du groupe O négatif.

Pas d'effet post-attentats

Aujourd'hui en France moins de 5% de la population en âge et en mesure de donner fait effectivement la démarche. C'est trop peu. Les images de files d'attente interminables pour donner son sang après les attentats de Paris et de Nice sont pourtant encore dans toutes les mémoires, mais ce formidable élan de solidarité n'a pas eu d'effet pérenne. Ce qu'a du mal à comprendre Amandine donneuse régulière : "Je ne vois pas ce qu'il faut faire pour sensibiliser les personnes (...) à part lors d’événements tragiques les gens n'en ont pas trop conscience malheureusement".

Il est possible de donner son sang de 18 à 70 ans après un court entretien médical. Les femmes peuvent faire quatre dons par an, les hommes, six. Pour trouver facilement un point de collecte près de chez vous rendez-vous sur le site de l'EFS