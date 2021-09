Don du sang : les stocks sont trop bas en Nouvelle-Aquitaine, l'EFS lance un appel aux donneurs

Les stocks de sang sont insuffisants. L'EFS alerte et rassure les donneurs : pas besoin de pass sanitaire et il est possible de venir juste après une vaccination contre le Covid-19.

La rentrée n'est pas simple pour l'EFS (Etablissement français du sang) en Nouvelle-Aquitaine. Un appel est lancé aux donneurs pour remplir les stocks, trop bas. "Il faudrait environ 12.000 poches de sang par jour au niveau national" indique une porte-parole de l'EFS. Or, le stock tourne en ce moment à moins de 8.000 poches par jour. Pour la Nouvelle-Aquitaine, le stock idéal est d'au moins 1.000 poches par jour, dont 200 en Gironde. Mais la région peine en ce moment à atteindre ce niveau. L'EFS indique que la prise de rendez-vous en ligne est possible pour les donneurs, ce qui leur permet "de s'organiser et d'être mieux pris en charge dans le respect des mesures de distanciation."

Le don de sang est possible toutes les 8 semaines, jusqu’à six fois par an pour les hommes et quatre fois par an pour les femmes. Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19. "Les personnes ayant présenté des symptômes de covid devront attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang" indique l'EFS. Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour accéder aux collectes de sang.