Don du sang pendant les fêtes : les maisons du don élargissent leurs horaires de collecte en Côte-d'Or

Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien. Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Afin de compenser le manque de prélèvement des deux jours fériés, les 7 Maisons du don de la région élargissent leurs horaires, offrant ainsi davantage de temps pour faire une pause solidaire pendant les fêtes.

Les horaires à Dijon

L'accueil du public sera proposé de 8h à 15h les mercredi 23 et 30 décembre, les jeudi 24 et 31 décembre et les samedi 26 décembre et 2 janvier

Retrouvez toutes les autres collectes près de chez vous, organisées avec l’aide précieuse des Associations pour le Don de Sang Bénévole, sur le dondesang.efs.sante.fr . La majorité des lieux de don accueille maintenant les donneurs sur rendez-vous, pour assurer la distanciation sociale.

RESERVEZ VOTRE CRENEAU sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le 18 décembre, venez donner emmitouflé !

Cette année l’esprit de Noël est un peu moins présent, alors pour réchauffer les coeurs, donneurs et collaborateurs de l’EFS sont invités à participer à la journée internationale du pull de Noël, vendredi 18 décembre ! Le principe est simple : les amoureux des fêtes (mais pas que) sont invités à arborer fièrement leur pull de Noël préféré. Moderne ou vintage, en laine ou en coton, le principal… c’est qu’il soit kitsch à souhait. Ensemble, donnons aux collectes de cette journée des petits airs de Pôle Nord ! ❄️

Pour donner son sang, il faut…