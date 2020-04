Don du sang : quelle est la situation en Pays de la Loire ?

En Pays de la Loire, les donneurs habituels répondent présents depuis le début du confinement. Et paradoxalement, les besoins en produits sanguins ont baissé de 25% depuis la mi-mars car les opérations non urgentes ont été reportées. Par ailleurs, les patients hospitalisés qui sont atteints par le coronavirus n’entraînent pas de consommation augmentée de produits sanguins explique le Docteur Frédéric Bigey, il dirige l'Etablissement français du sang en Pays de la Loire.

Et actuellement, le niveau de réserve est donc bon.

Concernant les collectes mobiles, elles ont été supprimées dans les entreprises fermées et les universités mais elles continuent dans les communes. "Les mairies sont tenues de laisser les salles à disposition" explique Marie-Claude Rouzière, présidente des donneurs de sang en Mayenne. Et différentes précautions sont prises comme les gestes barrières et la distanciation sociale.

Les donneurs sont donc toujours appelés à se mobiliser mais pas de précipitation précise le Docteur Frédéric Bigey :

En Pays de la Loire, il faut environ 650 dons de sang par jour pour répondre aux besoins.