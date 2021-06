Don du sang : un chapiteau s'installe sur le Vieux-Port toute la semaine

A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, l’Etablissement français du sang organise une grande collecte de sang sous chapiteau sur le Vieux Port du 14 au 19 juin. L'EFS attend un millier de donneurs et espère accueillir des jeunes.

On peut donner son sang de 18 à 71 ans

A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang et de la troisième édition de l’opération #PrenezLeRelais, l’Etablissement français du sang organise une grande collecte de sang sous chapiteau sur le Vieux Port du 14 au 19 juin prochain. Les prélèvements s'effectueront de 13 heures à 18h30 près de l'ombrière du Vieux-Port. Près de 1000 donneurs sont attendus à ce rendez-vous pour rehausser les réserves de produits sanguins avant la période estivale.

L'établissement Français du Sang (EFS) espère mobiliser ses donneurs habituels mais aussi de nouveaux donneurs. "La population est vieillissante, on a besoin que les jeunes se mobilisent, comme les étudiants qui ont fini leurs examens et vont se promener cette semaine sur le Vieux-Port. Il faut qu'ils viennent faire un premier don sous notre chapiteau". L'EFS conseille de prendre rendez-vous sur son site internet pour une meilleure organisation, mais il sera aussi possible de se présenter sans rendez-vous

"C'est vital, une collecte comme ça nous permet de remplir nos frigos car un produit sanguin ne se garde pas" Brice Mollaret, responsable des collectes à l'EFS 13

L'EFS précise également que l'on peut donner son sang avant ou après un vaccin anti-Covid.

Lors de ce mois de mobilisation, de nombreuses collectes sont organisées en Provence. Tous les sites sont recensés ici.