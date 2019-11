Don du sang : une grande collecte est organisée sur le campus de Dijon

Dijon, France

L'an dernier, Dijon s'était classée au 4e rang des villes universitaires les plus généreuses de France. Arrivera t-on à faire mieux cette année ? L'opération Sang pour Sang Campus organisée avec l'Etablissement français du sang s'installe à l'Université de Bourgogne jusqu'à jeudi.

La collecte est ouverte à tous ceux qui ont entre 18 et 70 ans et il faut prévoir un peu plus d'une heure au total, entre l'inscription administrative, le questionnaire de santé, le don en lui-même et la collation.

Même si les poches de sang prélevées sont analysées, il y a certaines contre-indications qui peuvent vous empêcher de donner votre sang. "Une varicelle ou une gastro ça peut se transmettre par le sang, et les bactéries peuvent continuer de se multiplier dans la poche de sang, explique Cécile Penasse, médecin de l'EFS en charge de la collecte du sang en Côte-d'Or. Le but n'est pas de contaminer les receveurs."

25 000 malades sont transfusés dans la région chaque année. Un don du sang peut permettre de sauver trois vies. Et la moitié des poches de sang prélevées sont utilisées pour traiter des cancers, précise Cécile Penasse

Infos pratiques : la collecte est organisée de mardi à jeudi entre 10h30 et 18h30 sur l'Esplanade Erasme sur le campus de l'Université de Bourgogne.