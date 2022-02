L'établissement français du sang (EFS) lance un appel aux dons. Les réserves de sang n'ont jamais été aussi basses. En cause, la pandémie qui a fait chuter le nombre de donneurs. De quoi inquiéter fortement l'antenne quimpéroise de l'EFS.

Quimper : les réserves de sang sont au plus bas

"Je donne mon sang, je sauve trois vies" peut-on lire sur une pancarte de la maison du don à Quimper. Depuis le début de la pandémie, tous les moyens sont bons pour faire venir des donneurs, car la situation est "très grave", s'inquiète Patrick Benoit, responsable de l'établissement. "Nous n'avons jamais connu cette situation. Nous avons en réserve 70.000 poches de sang au niveau national alors que nous en avons besoin de 100.000 pour être dans notre zone de confort."

30% de dons en moins

Cette chute est principalement due à la pandémie. "Nous avons des difficultés à assurer nos collectes depuis deux ans, notamment à cause du télétravail. Habituellement les collectes étudiantes et dans les entreprises représentent 30% de l'approvisionnement, poursuit le docteur. Plusieurs de nos salles ont aussi été mises à contribution pour la vaccination."

La maison du don cherche des solutions pour pallier rattraper ce retard, en agrandissant ses capacités d'accueil. Mais cela est insuffisant : il faut plus de donneurs. Ce mercredi matin, de nouveaux donneurs ont poussé la porte. "Une famille est venue donner son sang pour la première fois. La plus jeune a 18 ans aujourd'hui et c'était son souhait de venir ici le jour de son anniversaire", s'enthousiasme Patrick Benoit.

Cinq minutes

Le médecin rappelle que pour être donneur il suffit d'être âgé de 18 à 70 ans et d'être en bonne santé. La prise de sang dure environ cinq minutes.

La maison du don à Quimper est ouverte du lundi au samedi. Le détail des horaires est à retrouver sur le site ou au 02 98 65 66 25.