"Donnez-nous des doses avant d'autoriser les pharmaciens à vacciner", demande une médecin du Tarn

Tous les vaccins doivent pouvoir être administrés par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins, afin d'accélérer la campagne de vaccination, a recommandé le mardi 3 mars, la Haute Autorité de santé. Jusqu'à présent, elle estimait que seul le vaccin d'AstraZeneca pouvait être injecté par les pharmaciens et les sages-femmes, et pas les deux autres disponibles en France.

à lire aussi Coronavirus : les pharmacies doivent pouvoir administrer tous les vaccins, selon la Haute autorité de santé

Le décret autorisant les pharmaciens à vacciner contre le Covid-19 n’est pas attendu avant la mi-mars, pour l’instant. Marguerite Bayart, médecin à Réalmont (Tarn) et vice-présidente du syndicat de généraliste MG France répond à nos questions.

Y a t-il une tension entre généralistes et pharmaciens à propos des vaccins ?

Non, il n'y a pas de tension mais nous, médecins généralistes, demandons à être livrés du nombre de doses que nous souhaitons. Nous sommes préparés, nous avons priorisé et préparé des listes de patients en fonction des critères d'âge, avec leur consentement. Nous sommes prêts, nous attendons les doses.

Ce n'est pas le moment d'inclure les pharmaciens dans la vaccination ?

La question n'est pas d'augmenter le nombre de personnes qui vaccinent mais le nombre de doses mises à disposition pour les professionnels, en priorité pour les médecins. Le gouvernement s'est peut-être un peu précipité oui. Y'avait t-il suffisamment de doses pour élargir le nombre de professionnels qui peuvent vacciner ? Si c'est le cas, tant mieux.

Ce sont d'abord les 50-64 ans souffrant de commorbidités qui étaient prioritaires. Maintenant on encourage la vaccination des plus de 75 ans. Parvenez-vous à vous organiser ?

On essaie de s'organiser dans nos plannings de rendez-vous, car on a toujours nos consultations classiques avec nos patients qui ont des pathologies chroniques, avec les enfants, etc. Nos listes nous ont permis d'anticiper et d'envoyer nos patients les plus fragiles vers des centres de vaccination. Mais ils sont un peu perdus, c'est vrai. Le pire c'est la tranche d'âge des 64-75 ans qui se trouvait un peu dans un "no-man's land". Là ça va être simplifié avec l'élargissement aux 64-75 ans, et les plus de 75 ans. D'autant que l'âge est le facteur est le plus aggravant".