Donnez votre sang en boîte de nuit, l'Établissement Français du Sang innove encore à Dijon

Après le château du Clos de Vougeot et surtout après le Musée des Beaux-Arts qui avait fait parler de Dijon dans toute la France au mois de mars 2021, une initiative qui avait été copiée par de nombreuses villes comme Toulouse ou Strasbourg, c'est au tour d'une boîte de nuit, le "Melkior" place de la République d'accueillir une collecte de sang insolite.

Donner son sang en boîte de nuit !

70 donneurs ont répondu à l'appel de l'Etablissement Français du Sang (EFS) ce mardi pour une après-midi unique de 12 heures à 16 heures. Alors que comme tous les établissements de ce genre le "Melkior" est de nouveau fermé pour 4 semaines jusqu'au 4 janvier pour tenter de freiner la 5e vague de Covid. La patronne Vanessa Le Mesnil voit d'un bon oeil cette opération programmée depuis plusieurs semaines.

"C'est vrai qu'en terme d'image c'est assez positif pour nous (...) ça permet aussi de donner son sang de manière un peu plus atypique" commente t-elle. Vanessa Le Mesnil qui estime que cela peut également inciter des gens "qui n'y auraient peut-être pas penser avant" à franchir le pas. Elle met en avant le gros travail réalisé en amont de cette opération par les équipes de l'EFS. "J'ai eu la visite d'un médecin qui est venu voir si les lieux étaient vraiment adaptés", ce dernier a estimé que "la configuration se prêtait bien à ce genre de manifestations".

Yasmina, 58 ans de Dijon, est allongée sur un brancard au milieu du bar transformé en salle de don. Elle vient justement de donner son sang. "Je donne régulièrement, d'habitude c'est dans des lieux spécifiques à ça. Là il y a de la musique, une belle déco, c'est cool, c'est plus sympa (...) ça permet de joindre l'utile à l'agréable" sourit-elle. Pour cette journée spéciale les équipes de l'EFS ont enlevé tout le mobilier de la boîte de nuit pour installer à la place les brancards et tout le matériel pour accueillir les donneurs.

De nouveaux lieux à venir en 2022

Des collectes dans des lieux insolites qui vont se poursuivre en 2022, cinq autres sont en cours de calage, l'EFS ne peut pas en dire plus pour l'instant. Cela ne l'empêche pas de déplorer le manque de nouveaux donneurs, un déficit de "23% par rapport à avant la crise sanitaire" explique Marina Ledoux, directrice adjointe de la communication en Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau des stocks de sang, avec 9 à 10 jours d'avance, on est également en-dessous de la norme habituelle des 12 jours de réserve en cas de coups durs et la fin d'année inquiète l'EFS qui appelle à la mobilisation.

