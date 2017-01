Donnez votre sang! Les réserves sont au plus bas

L'EFS, l’Établissement français du sang, lance un appel aux donneurs: ses stocks sont au plus bas, même en Alsace! La région est pourtant considérée comme généreuse.

En Alsace, l'EFS, l'Etablissement français du sang, dispose de 8 jours de stocks, contre 12 habituellement, alors que les demandes des hôpitaux ne baissent pas. Les donneurs réguliers sont venus en moins grand nombre pendant les fêtes de fin d'année.

Donner son sang, c'est très rapide, il faut répondre à un questionnaire sur son état de santé et sur ses habitudes de vie puis tendre son bras pour dix minutes de prélèvement. Une collation est offerte à l'issue de ce prélèvement. Le tout prend moins de trois quarts d'heure.

Le don du sang permet de soigner un million de personnes par an, en France. En 2015, on comptait plus de 1 600.000 donneurs en France dont 32. 000 nouveaux donneurs. Près de 2,8 millions de prélèvements sont réalisés chaque année. Ils permettent de soigner 114 malades chaque heure.