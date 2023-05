Don d'organes : "Tous donneurs, tous receveurs", le message aux Jeux nationaux des transplantés à Rouen

Le don d'organes sauve des vies. En 2019, près de 6 000 personnes ont reçu une greffe en France. Ce vendredi marque le lancement des jeux nationaux des transplantés et dialysés à Rouen. 24 000 personnes attendent une greffe aujourd'hui en France, "c'est un véritable enjeu de santé publique", explique Pauline Garel, anesthésiste réanimatrice au CHU de Rouen, à l'unité de coordination des prélèvements des organes. "L'offre est moindre que la demande. Effectivement, il y a un enjeu déjà pour des personnes qui vont tous les ans malheureusement décéder sur ces listes d'attente de greffe. Il y a également un enjeu pour retrouver aussi une qualité de vie avant d'être greffé, par exemple que pour les patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Il y a aussi au niveau du coût de la médecine et des soins pour ces personnes. Au niveau national, c'est moins cher d'être greffé que d'être dialysés ou en soins chroniques, ou bien en attente de greffe", ajoute le Dr Pauline Garel.

ⓘ Publicité

"On est dans un moment terrible, de vivre le décès d'une personne. Parfois, la personne s'est exprimée de son vivant, auprès de sa famille ou de ses proches, ou bien c'est un consentement qu'on va essayer de retrouver auprès de ses proches et qui est très difficile à prendre si on n'en a pas du tout discuté. Donc ça aboutit aussi à des refus. Il y a peut-être que des personnes qui, à défaut de l'avoir exprimé de son vivant, on se retrouve avec un refus."

Pour Pauline Garel, ces jeux nationaux transplantés et dyalisés, c'est l'occasion de "sensibiliser, et surtout se rendre compte et de faire porter tous les messages. C'est aussi effectivement parler de la qualité de vie qu'ils ont trouvée, mais aussi de montrer que, à un moment, certes, on est tous donneurs, mais on peut être tous receveurs, c'est-à-dire quand on ne veut pas très bien de ce qui se passe. Donc dans les mois, les années à venir, on peut tous tomber malade et avoir besoin d'une greffe d'organes."

"Il faut garder en tête qu'on peut être tous donneur, mais on peut être surtout tous receveurs. On peut tout en avoir besoin à un moment donné de notre vie."

Les J****eux nationaux des transplantés et dialysés commencent dès 9h30 sur les Quais de seine, à l'Ile Lacroix ou à Mont-Saint-Aignan. Retrouvez le programme complet sur le site internet .

loading