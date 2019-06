Don d'organes en Corse : une trentaine de vie sauvées en 2018

Corse, France

Il faut le savoir, à moins d'avoir exprimé notre refus, nous sommes tous considérés par la loi comme donneurs potentiels d'organes et de tissus. Et ce même si la générosité est avant tout mise en avant par le personnel médical. En 2018 ainsi, 24 vies ont été sauvées grâce à la mobilisation du centre hospitalier de Bastia, avec un taux de refus de dons de seulement 18 % contre 30 % au niveau national, se réjouit Alice Terrier, infirmière dans le service de prélèvement d'organes de l'hôpital de Falcunaja.

Alice Terrier, infirmière au CH de Bastia Copier

Affiche de la campagne de sensibilisation -

A l'occasion de cette nouvelle campagne d'information des outils vous permettront de répondre aux questions soulevées par ce sujet parfois sensible : « Et si je ne veux pas donner ? », « Est-il possible de ne donner que certains organes ou tissus ? », « Comment le corps est-il rendu à la famille ? », « Qu'en pensent les religions ? »… Le site Internet Dondorganes.fr apporte notamment des réponses simples et rapides à toutes ces questions.

Au total, sur l'ensemble de la Corse, ce sont une trentaine de vies qui ont été sauvées en 2018 grâce aux dons d'organes.