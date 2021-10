Dons de gamètes : et si vous deveniez donneur en Côte-d'Or ?

L'agence de biomédecine lance une grande campagne pour recruter des donneurs de sperme et d'ovocytes. Le professeur Paul Sagot, chef du service gynécologie et obstétrique au CHU de Dijon fait le point sur cette pratique encore peu répandue en Côte-d'Or.

France Bleu Bourgogne : si on veut devenir donneur en Côte-d'Or, vers qui doit t-on se tourner ?

Paul Sagot : On peut prendre rendez-vous sur le site du CHU où il y a toutes les informations qui sont données, que ce soit pour un don de sperme ou que ce soit pour un don d'ovocytes.

Pour le don de sperme, comment ça se passe ?

Il faut être majeur et avoir moins de 45 ans. On prend rendez-vous auprès du CECOS qui est l'institution française qui gère la totalité de ces dons et du stock de ces spermatozoïdes ainsi que les attributions. Il y a une consultation d'information, on parle de consentement, de délai de réflexion. Il va y avoir bien sûr un certain nombre d'examens qui vont être réalisés en termes de groupe sanguin, en termes également de virus : hépatites, sida, cytomégalovirus, etc. Et, bien sûr, un bilan de sperme pour savoir si il n'y a pas de problèmes de fertilité. Ensuite les prélèvements se font par masturbation dans un local qui est dédié pour ce type de prélèvements directement au sein du laboratoire de biologie de la reproduction.

Pour le don d'ovocytes en revanche c'est plus lourd ?

C'est beaucoup plus lourd, oui. C'est d'ailleurs paradoxal de voir qu'il y a trois fois plus de femmes qui font acte de don par rapport aux hommes actuellement. Et malgré tout c'est insuffisant par rapport aux besoins. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 37 ans. Même si on a beaucoup allégé les traitements nécessaires pour pouvoir obtenir plusieurs ovocytes matures, il va y avoir des traitements avec des injections sous-cutanées pendant une quinzaine de jours pour stimuler les ovaires. Et puis, il va y avoir une ponction des ovaires qui se fera par voie vaginale, soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale, selon ce que préfère la patiente.

L'anonymat du donneur est toujours en vigueur mais ça va changer en septembre 2022

On attend surtout les décrets d'application pour savoir ce que l'on fait avec les spermatozoïdes qui sont préservés actuellement ou les ovocytes qui sont créés ou préservés, ou les embryons qui sont créés ou préservés. Comme les donneurs actuels sont protégés par la loi de l'anonymat intégral, est ce qu'on devra détruire des stocks de gamètes une fois que l'anonymat sera levé ?