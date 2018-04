Belfort, France

Le mois de mai est toujours un mois creux pour les dons du sang, et l'EFS (Établissement français du sang) le sait. En conséquence, l'organisme de collecte essaie d'anticiper, afin de ne pas se retrouver à sec. En Bourgogne Franche-Comté, on compte environ 1200 dons en moins en mai, par rapport à un mois "classique". Au niveau national, on dénombre 20 000 dons en moins.

Nos réserves en sang s'affaiblissent. A l'approche des vacances et des ponts de mai, l'EFS lance un appel urgent au don. Venez donner votre sang dès maintenant ! Pour savoir où donner : https://t.co/aqdsnwNvv0pic.twitter.com/wOtf2dpl6E — EFS (@EFS_Officiel) April 3, 2018

Collecte : 25 000 poches de sang manquent toujours

Pour le moment, les réserves de sang sont suffisantes pour les besoins quotidiens, mais pas pour anticiper la baisse du mois de mai. Le docteur Tudor Dan, qui travaille au centre de collecte EFS de Belfort, précise que pour être au bon niveau, il faudrait 100 000 poches de sang de réserve pour l'ensemble de la France. Actuellement, 75 000 poches sont en stock.

A Belfort, l'EFS peut compter sur des habitués, comme Jacques, qui s'occupe en lisant pendant son don © Radio France - Manon Klein

Infos pratiques

Pour pouvoir donner son sang, sachez qu'il faut avoir plus de 18 ans et être en bonne santé. Selon ce que vous décidez de donner (globules rouges, plaquettes, plasma, ou "don total"), l'opération prend entre 30 minutes et 1H30 (collation comprise).

- Listes non exhaustive des lieux de collecte -

- A Belfort, l'EFS est ouvert du mardi au samedi midi. Le centre, situé 90 rue René Cassin, ouvrira exceptionnellement le lundi 7 mai.

- A Beaucourt : le vendredi 11 mai, de 16h à 19h30, au foyer Georges Brassens (place Roger Salengro).

- A Montbéliard, collectes organisées au gymnase Victor Hugo (1 rue Boileau) le 4 mai 2018, de 15h30 à 19h30, et le 5 mai 2018, de 8h30 à 12h30.

- A Pont-de-Roide : prochaine collecte à la salle polyvalente (2 rue des Acacias) le 24 avril de 16h à 19h30.

- A l'Isle-sur-le-Doubs : prochaine collecte le 6 avril 2018, de 15h30 à 19h, à la salle des fêtes (place Aristide Briand).

- A Mandeure : le 14 mai, de 15h30 à 19h30, à la salle du Majestic (87 rue du 17 novembre).

- A Lure : à la salle polyvalente (13 rue Parmentier), le 16 avril 2018, de 8h30 à 12h.

- A Héricourt : le samedi 14 avril, de 8h30 à 12h30, à la salle des fêtes (rue du Docteur Pavillard).

Cartographie complète en cliquant sur le lien suivant : https://bit\.ly/2HaSVI8