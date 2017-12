Dijon, France

Chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté, on a besoin de 450 dons pour répondre aux besoins des malades. En cette période de fêtes, on est loin du compte, admet Pascal Morel, le directeur de l'EFS, l'établissement français du sang en Bourgogne-Franche-Comté: "on pense que les besoins augmentent à cause d'une hausse de l'accidentologie entre Noël et le jour de l'An, mais ce n'est pas tout. Le plus gros des besoins, concernent les personnes atteintes de maladies telles que le cancer, les leucémies et autres maladies chroniques."

Pascal Morel, directeur de l'EFS en Bourgogne-Franche-Comté: " la maison du don à Dijon est une belle réussite"

Dix jours de stocks

Pour anticiper la baisse des dons, l'EFS a organisé au mois de novembre une opération de collectes. Mais celle-ci n'a pas suffit à combler le manque de donneurs de la fin d'année:" la semaine avant noël, il nous a manqué environ 190 dons par rapport aux besoins," regrette Pascal Morel. Le département de la Côte-d'Or est celui qui résiste le mieux en Bourgogne-Franche-Comté. Explications :" grâce à la maison du don, installée depuis le mois de septembre près du CHU de Dijon, la Côte-d'Or limite la casse. Mais, on appelle tous les donneurs à se mobiliser pour maintenir les stocks."

Actuellement en Côte-d'Or, le stock de sang est de dix jours, quand il atteint quatorze jours le reste de l'année. Pour pallier le manque de dons, plusieurs collectes sont organisées d'ici la fin de l'année en Côte-d'Or : à Saulieu (mercredi 27 décembre) à l'Espace Jean-Bertin (8 heures 30-11 heures 30), à Gevrey-Chambertin (jeudi 28 décembre) à l'Espace Chambertin (15 heures 30-19 heures) et à Beaune (samedi 30 décembre) au centre social blanche fleur (8 heures 30-13 heures). Sinon, il est possible de donner son sang à la maison du don à Dijon (12 heures-19 heures) sauf le mercredi et samedi (8 heures-13 heures).

Retrouvez l'interview de Pascal Morel ce mercredi en écoutant les éditions de France Bleu Bourgogne entre 6 heures et 9 heures.