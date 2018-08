Dijon, France

Un large sourire, une mine éclatante. Cyrielle ressemble à une jeune femme comme les autres. Il y a une quinzaine d'années, alors adolescente, Cyrielle a été atteint d'une leucémie, c'est à dire d'un cancer du sang et d'un cancer de la moelle épinière : "on m'a mise six mois sous une bulle. J'ai eu une chimiothérapie. Le traitement a duré six mois, et pendant cette période j'ai eu beaucoup de transfusions, parfois 2 à 3 poches par jour," se souvient la jeune femme.

Ces donneurs m'ont sauvé le vie

Aujourd'hui complètement guérie, Cyrielle, enrage de ne pas pouvoir donner son sang à cause du cancer qu'elle a eu. Elle ne comprend pas non plus que l'on puisse refuser de donner son sang : "n'importe qui peut avoir besoin d'un don," insiste la jeune femme qui après son cancer a décidé de se battre avec les membres de l'association Cassandra, une association qui aide les familles dont les enfants sont atteints d'un cancer : "j'avais l'impression d'être inutile. Je ne pouvais rien faire pour remercier les personnes qui en donnant leur sang, m'ont sauvé la vie."

Cyrielle: " en donnant son sang, on peut sauver les bébés, les femmes enceintes, les accidentés de la route" Copier

Tout le monde devrait donner son sang

Autre témoignage celui de Clémence. A 7 ans, elle aussi, a du être soignée pour une leucémie. Elle aussi a reçu plusieurs transfusions sanguines ainsi que des plaquettes. "A l'époque, je ne me rendais pas compte de l'importance du don," avoue la jeune femme. "Ce n'est que quelques années plus tard, que j'ai réalisé que j'avais été sauvé grâce aux dons de sang. Je pense que tout le monde devrait donner son sang. Ce n'est pas si compliqué et ce n'est pas long."

Clémence a eu une leucémie à l'âge de 7 ans. Elle est aujourd'hui guérie. © Radio France - Stéphane Parry

Clémence : "ce n'est que des années plus tard, que j'ai compris que c'était grâce aux donneurs que j'étais en vie." Copier

Rappelons qu'une femme peut donner son sang quatre fois par an et un homme jusqu'à six fois.

Les collectes des prochains jours en Côte-d'Or :

Jeudi 16 août : Quétigny, salle Mendes France (15h-19h30)

Vendredi 17 août : Longecourt en Plaine, salle de la (16h-19h)

Samedi 18 août : St-Jean-de-Losne, salle polyvalente (8h-11h)

Sinon les collectes peuvent s'effectuer à la maison du don de Dijon :