Dons du sang : il manque 30% de stock nécessaire en Ile-de-France

L'Etablissement Français de don du sang est en alerte : les stocks, dont la durée de vie est limitée, font défaut. Partout en France, les donneurs se sont faits plus rares ces dernières semaines. L’Ile-de-France n'est pas épargnée : la fréquentation des maisons du don a considérablement chuté dans un contexte socio-économique morose : "de l’ordre de 10 à 15% sur les sites de collectes temporaires et de 30% dans les maisons du don. Si bien que nous peinons à obtenir 70% de donneurs quand nous en aurions besoin de 100, voir même 110%" fait savoir Eric Jacquot, directeur adjoint de l’EFS IDF qui reconnait que le contexte socio-économique n’est pas favorable : "face à l’accumulation des difficultés, le temps passé à aller chercher de l’essence, le temps passé dans les transports, les contraintes économiques, les vacances qui viennent s’ajouter à ces circonstances, les donneurs potentiels sont moins disponibles".

Un nouveau phénomène sociétal vient également perturber la générosité des donneurs : le télétravail. "Il nous pénalise à deux niveaux" explique Eric Jacquot : "Les entreprises sont aussi des lieux sur lesquels on organise des collectes, encore faut-il que les salariés soient là. Et quand ils sont là, ils ont des réunions et ne sont pas aussi disponibles qu’avant". Et lorsqu’ils travaillent chez eux, les salariés n’ont pas la même facilité à se déplacer pour faire un don du sang : "le comportement n’est pas le même qu’en entreprise et on a le sentiment que la réorganisation de la vie personnelle impacte la capacité à se rendre là aussi disponible".

Paris et la petite couronne d’avantage impactés par le manque de dons

Le déficit de stock de sang est encore plus accentué à Paris et en petite couronne où paradoxalement, les lieux de dons ne sont pas tous ouverts à cause de la pénurie de main d’œuvre : "nous rencontrons comme dans l’ensemble du secteur sanitaire de grosses difficultés d’effectifs. Il nous manque de nombreuses infirmières et des médecins pour offrir le maximum de capacité à donner. Et concernant les sites restés ouverts, la fréquentation est largement inférieure à nos besoins pour maintenir un stock correct. Je pense particulièrement aux donneurs de plaquettes qui font défaut alors que nous avons de grosses difficultés en stock de plaquettes pour la région parisienne" fait savoir le directeur adjoint de l’EFS d’Ile-de-France.

Comment expliquer le manque récurrent de dons du sang ?

"En France le don, qui est un acte bénévole repose sur l’acceptation, la bonne volonté et l’engagement des donneurs" explique E. Jacquot "et nous sommes en compétition avec toutes les autres occupations et préoccupations que chacun d’entre nous peut avoir. Nous sollicitons sans cesse les donneurs habituels, parfois trop, nous dit-on, raison pour laquelle nous lançons des alertes et essayons de faire savoir que tout le monde peut donner son sang".

Les donneurs représentent 4% de la population en âge de donner (de 18 à 70 ans). "Chacun est concerné et si tout le monde donnait une fois dans l’année nous ne serions pas dans l’obligation de faire autant de rappels pour que nos patients, qui sont aussi nos parents, nos frères et sœurs et nos enfants puissent être soignés dans les meilleurs conditions".

Par ailleurs, la durée de vie des dons est limitée, surtout celle des plaquettes qui n’excède pas sept jours. « Ce sont des produits extrêmement périssables et on ne peut pas faire de stock à long terme, donc on est toujours à flux tendu ».

La durée de vie des dons de globule rouge est quant à elle de 42 jours. Cela signifie que pour garantir à chaque patient le produit sanguin dont il a besoin, le niveau de prélèvement en collecte doit être régulier. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner des patients pour lesquels les transfusions sanguines représentent l’unique réponse thérapeutique (accidentés de la route en cas d’hémorragies, patients souffrant de cancers, de maladies génétiques, de leucémies, etc.) fait savoir l’Etablissement Français du Sang qui ajoute que les groupes O sont particulièrement recherchés.