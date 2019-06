Dons du sang : Le risque de pénurie n'est jamais loin

Périgueux, France

L'Etablissement français du sang (EFS) a lancé un appel au secours sans attendre la Journée mondiale des dons de sang, vendredi 14 juin. L'EFS ne compte plus que 85 mille poches de sang, une pénurie inédite depuis 8 ans. En Nouvelle-Aquitaine, les collectes du mois de mai ont été mauvaises, notamment à cause des ponts. Pour faire face aux besoins, une collecte à eu lieu ce mercredi sur l'esplanade Robert Badinter, à Périgueux

Même si la pénurie est apparemment moins grave dans la région, avec presque 12 jours de stock, ce n'est qu'une apparence. "On est dans une situation catastrophique au niveau des groupes 0+ et 0-", alerte le docteur Elisabeth Amat. "On est aux alentours de 8 jours de stock, c'est à peu près la moitié de ce qu'on devrait avoir", précise la responsable du centre de prélèvement de Périgueux. "D'autant que la région parisienne est dans une situation encore plus difficile, ajoute-t-elle, on est obligés de leur donner 500 poches cette semaine."

Je dois approcher les 100 dons, soit 45 litres de sang

La Dordogne compte près de 10 mille donneurs pour une collecte annuelle de 18 mille poches (soit 1,8 dons en moyenne par donneur). Jean-Pierre en fait partie. A bientôt 71 ans, il donne pour la dernière fois, après avoir renouvelé 3 fois sa carte de donneur. "Je dois approcher les 100 dons, soit 45 litres de sang", résume le retraité.

L'une des trois cartes de donneur de Jean-Pierre. Il donne son sang depuis 50 ans. © Radio France - Léa Guedj

Pour donner, il faut respecter plusieurs conditions : avoir 18 ans, peser plus de 50 kilos, ne pas avoir récemment voyagé dans des zones où il y a du paludisme... Avant son prélèvement, Jean-Pierre remplit donc à un questionnaire avant d'être examiné par le docteur Benoît Girole.

À deux jours de ses 71 ans, Jean-Pierre passe le contrôle médical avant de donner son sang pour la dernière fois ! @EFS_dondesang@EFS_Santepic.twitter.com/p8P6NdqMP7 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 5, 2019

"Cela ne prend qu'une heure en tout pour donne, et _un don sauve en moyenne 3 vies_", explique le médecin. Or, les dons se font rares, notamment "parce qu'on en fait pas assez un acte citoyen et on n'en parle pas suffisamment dans les écoles", regrette-t-il.

En tous cas, Jean-Pierre n'a pas peur de l'aiguille. En 5 à 10 minutes, il donne le maximum : 480 millilitres de sang.

420 à 480 ml de sang peuvent être prélevés, en fonction du poids du donneur © Radio France - Léa Guedj

S'il ne pourra pas participer aux prochaines collectes, Jean-Pierre espère que "les jeunes prendront le relais". La prochaine aura lieu ce vendredi, à Corgnac-sur-l'Isle, de 15h à 19h à la salle des fêtes. D'autres collectes sont organisées, jeudi 13 juin, à Périgueux, de 14h30 à 19h. Pour la Journée mondiale du donneur de sang, vendredi 14 juin, ce sera à Montignac.