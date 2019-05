Dordogne : alerte aux pollens de graminées

Périgord, France

Pour les allergiques c'est la pire période de l'année, celle des pollens de graminées. Ce sont des plantes vivaces qui poussent le plus souvent à l'état sauvage et dont le pollen est très volatile, porté par l'air chaud et le vent.

le pollen des graminées est très volatile © Radio France - Harry Sagot

la Dordogne est en niveau orange

Selon le réseau national de surveillance aérobiologique la Dordogne présente un risque allergique de 4 sur 5. c'est l'un des départements les plus touchés de France. Les allergiques vivent donc un enfer, fait de nez qui coule et d'yeux qui pleurent

Bonne journée à tous sauf au pollen sale fdp tu gâches mes journées, mes nuits, ma vie. 🤧 — NAMOR © 🕊 (@NamorYtb) May 16, 2019

Plusieurs solutions contre les allergies au pollen

"Le meilleur traitement c'est le traitement préventif" disent les allergologues qui préconisent de se laver les cheveux au retour d'une promenade en milieu naturel, de ne pas rouler fenêtres ouvertes en voiture, et d'aérer les habitations tôt le matin ou tard le soir, lorsque les températures sont plus basses et les pollens moins présents. Au pire les premiers symptômes conduiront les médecins à prescrire des antihistaminique et des corticoïdes pour les plus sensibles. Un désagrément auquel il va falloir s'habituer. Avec le changement climatique les professionnels constatent un élargissement de la période sensible.