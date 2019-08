Dordogne : les bénévoles de la Ligue contre le cancer de Sarlat livrent leurs astuces pour se protéger du soleil

Sarlat-la-Canéda, France

Les bénévoles de la Ligue contre le cancer se mobilisent un peu partout en France cet été pour sensibiliser la population sur les dangers du soleil. Car le soleil, s'il est bon pour le moral, et favorise la production de vitamine D, est un danger pour les yeux et la peau.

Les conseils pour se protéger du soleil

Martine Arlie, à la tête de l'antenne locale de la Ligue contre le cancer à Sarlat, donne quelques conseils, surtout pour les parents et les jeunes enfants. Des précautions qui sont de rigueur, surtout lorsqu'on l'on est près d'une source d'eau, comme un étang, un lac ou une plage.

Des goodies, brochures informatives et bracelets ont été distribués à l'étang de Tamniès © Radio France - Manon Leterq

Quand il fait chaud, d'abord il faut porter une casquette et un chapeau pour protéger la tête. Des lunettes de soleil pour les yeux, et un t-shirt aussi pour les enfants. N'oubliez pas de mettre de la crème toutes les heures.

Ce n'est pas tout. En période de forte chaleur, il est conseillé de privilégier les endroits frais, d'éviter les expositions entre 12 h et 16 h car c'est le moment où les UV sont les plus agressifs (car verticaux). Garde également aux plus petits : les bébés de 0 à 3 ans ne doivent en aucun cas être exposés au soleil.

La peau et les yeux agressés par les rayons ultraviolets

Les risques pour la santé sont réels. L'exposition au soleil provoque des coups de soleil, et donc un vieillissement prématuré de la peau. Et dans les cas les plus graves, des cancers (les mélanomes et carcinomes).

Attention aux yeux ! Des lésions graves peuvent apparaître comme l'ophtalmie ("le coup de soleil de l'oeil"), la cataracte ou encore les dégénérescences de la rétine.

Les actions de prévention auprès de la population sont essentielles. Le nombre de cas de cancer a triplé entre 1980 et 2012. Selon le ministère de la Santé, chaque année, 80 000 nouveaux cancers de la peau sont diagnostiqués.

Si vous détectez une anomalie, une tâche, un grain de beauté aux concours irréguliers ou qui change d'aspect rapidement, il faut consulter rapidement son médecin traitant ou bien un dermatologue pour réaliser un dépistage.