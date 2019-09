Dordogne : consulter un médecin en pharmacie, c'est désormais possible

Bergerac, France

Comment lutter contre les déserts médicaux ? Pour tenter d'y répondre, deux pharmacies de Bergerac proposent depuis août des téléconsultations avec des docteurs et des spécialistes, disponibles partout en France.

C'est le cas à la pharmacie Laur. Via une plateforme en ligne, et en quelques clics, il est possible de trouver un médecin généraliste, ou encore un dermatologue disponible immédiatement. "C'est quand même extraordinaire, montre sur son écran d'ordinateur Ghislaine Laur, la gérante. Par exemple pour un eczéma, ou un zona. S'il y a une urgence, il faut que cela aille vite".

Une consultation privée, sans attente

Dans une salle de consultation, le patient voit ensuite le docteur grâce une webcam sur un ordinateur. Un pharmacien effectue les examens de base, grâce à un stéthoscope connecté ou encore un thermomètre. Puis ils s'en vont. La consultation dure une demie heure maximum. Un gain de temps apprécié par ceux qui ont testé le dispositif.

"J'avais un renouvellement d'ordonnance à faire, témoigne Jean-Charles, un habitant. Le médecin m'a envoyé automatiquement par internet mon ordonnance, j'ai réglé la consultation et je suis reparti avec les médicaments dix minutes après.

Pour une renouvellement d'ordonnance, c'est mieux. Au lieu de partir chez mon médecin, prendre rendez-vous, l'avoir huit jours après, encombrer une salle d'attente — Jean-Charles, un patient qui a testé le dispositif.

Un moyen de désengorger les urgences ?

Le dispositif s'avère surtout utile pour les petits maux, comme les otites, les angines ou les renouvellement d'ordonnance. Un moyen d'éviter d'aller aux urgences pour ce genre de cas, et d'éviter les temps d'attente trop longs estime Ghislaine Laur, la gérante : "Quand on est très inquiet et qu'on travaille, on peut avoir rapidement une réponse". Selon cette professionnelle, il manquerait une vingtaine de médecins à Bergerac.

Une affiche devant la pharmacie Laur à Bergerac pour informer les habitants du service. © Radio France - Mélanie Juvé

D'autres médecins de Bergerac vont se lancer

Aujourd'hui, seul un seul médecin installé dans la commune est disponible pour une téléconsultation dans cette officine. Mais d'ici quelques semaines, les quatre médecins du centre municipal de santé vont proposer ce service à leur tour. Les concernant, la téléconsultation ne se fera pas immédiatement. Il faudra prendre rendez-vous en ligne via la même plateforme à la pharmacie.