Dordogne : coupure du réseau internet et téléphone Orange dans le secteur de Trélissac

Le secteur de Trélissac et Antonne est victime d'une coupure du réseau Orange ce mercredi 4 novembre. 16.400 foyers sont privés d'internet dans ce secteur. Le réseau téléphonique Orange est également dégradé.

Les équipes d'Orange sont sur place pour identifier le problème. En plein confinement, et alors que de nombreux périgourdins sont en télétravail, les équipes d'Orange sont sur place et assurent qu'elles font au mieux pour rétablir le réseau au plus vite.

Plus d'informations à venir dans l'après-midi.