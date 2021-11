Dordogne : dans le bergeracois, un collectif de soignants pour lutter contre la désertification médicale

CPTS : le nom tient en quatre lettres. Les communautés professionnelles territoriales de santé sont en fait un regroupement de professionnels de santé sur un territoire. C'est une des mesures du plan "Ma santé 2022", et le gouvernement souhaite qu'il y en ait un millier sur tout le territoire d'ici l'an prochain. L'une des premières CPTS est née en Dordogne, dans le bergeracois.

Se regrouper pour lutter contre les déserts médicaux

Créée en 2012 puis structurée en 2016, la CPTS est implantée sur les 38 communes de l'agglomération de Bergerac. Cinq professions la composent : des médecins généralistes et spécialistes, des kinésithérapeutes, pharmaciens, infirmiers et dentistes. Au total, 140 professionnels de santé se sont regroupés dans ce collectif. Avec pour objectif premier, de lutter contre la désertification médicale. "C'est clair qu'à Bergerac, on a une problématique énorme, c'est qu'on n'est pas attractifs pour les jeunes médecins, généralistes, spécialistes. On est vraiment en souffrance. Mais c'est aussi les dentistes, il n'y en a plus assez, les kinésithérapeutes... Et les jeunes sont attirés par des collectifs", indique Vincent Desnoyers, chirurgien orthopédiste à Bergerac, et président de la CPTS. D'où l'objectif de la CPTS : en se structurant en groupe, les professionnels de santé du territoire espèrent séduire de nouveaux candidats.

Un atout pendant la crise du Covid

La CPTS est également un moyen de favoriser les échanges entre ces différentes professions. "Dans le libéral, on travaille souvent seul", déplore Karine, infirmière. "Là, on peut communiquer, mieux comprendre les autres aussi." Cela permet d'agir plus efficacement. Les membres du collectif en veulent pour preuve la crise du Covid, qui selon eux aurait été bien moins bien gérée s'ils avaient été seuls, chacun de leur côté. "Heureusement qu'on faisait partie de ce groupe uni, parce qu'on a pu mettre en place plein d'interventions parce qu'on n'avait rien. On a pu réunir du matériel, parce qu'il y en a qui avaient plus ou moins de matériel donc on a tout mutualisé, et distribué ensuite selon les besoins de chacun. On s'est sentis soutenus, pas seuls ! Ça a été un plus", confie Christine, infirmière libérale elle aussi à Bergerac. Pour nombre de ces professionnels, les CPTS pourraient finalement être l'une des solutions, à terme pour garantir un bon maillage de soins dans les territoires.