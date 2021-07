Dordogne : des centres de vaccination temporaires à Coulounieix-Chamiers et Bergerac

Habitants de Coulounieix-Chamiers et Bergerac, la vaccination vient à vous. Après l'installation d'un centre de vaccination temporaire le 22 juillet à Boulazac aux écoles de la CCI, la préfecture a décidé la mise en place de deux nouveaux centres de vaccination temporaires, le 27 juillet à Coulounieix-Chamiers, et le 29 juillet à Bergerac, dans le quartier de Naillac.

Le 27 juillet à Coulounieix-Chamiers

A Coulounieix-Chamiers, la vaccination aura lieu dans la salle polyvalente de l'école Eugène-Le-Roy, et elle sera ouverte en priorité aux habitants des quartiers prioritaires Politique de la Ville de Chamiers et Pagot. Il est possible de réserver un créneau de vaccination entre 11h et 18h en contactant le Centre Communal d'Action Sociale au 05 53 35 57 50. Il est également possible de se présenter sans rendez-vous, sous réserve des doses disponibles.

Le 29 juillet à Bergerac

A Bergerac, la vaccination aura lieu le 29 juillet dans le quartier de Naillac. On en saura plus sur le lieu et les horaires dans les prochains jours.