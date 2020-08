La commune de Proissans offre deux masques aux élèves pour la rentrée scolaire. Il sera obligatoire dans les collèges et lycées dès le 1er septembre.

Dordogne : des masques distribués à tous les collégiens et lycéens de la commune de Proissans

Une centaine de masques ont été commandés et floqués par la mairie de Proissans

"Un masque de protection n'est pas une fourniture scolaire !" Sur Twitter, Benoît Secrestat annonce la distribution de masques de protection gratuits à tous les collégiens et lycéens de sa commune.

Le maire PS de Proissans (une petite commune de 1050 habitants) assume aller à contre-sens du gouvernement : l'édile considère "qu'il faut donner aux gens les moyens d'appliquer la mesure du port du masque obligatoire."

Le maire PS Benoît Secrestat sur la distribution gratuite de masques aux élèves Copier

Le port du masque sera obligatoire dans les collèges et lycées dès la rentrée scolaire. Le gouvernement en fournira gratuitement aux familles les plus modestes. Malgré plusieurs sollicitations des associations de parents d'élèves, syndicats d'enseignants et plusieurs personnalités politiques de gauche, le Premier ministre Jean Castex a affirmé ce mercredi sur France Inter que l'Etat n'a pas pour vocation de "payer des masques à des familles qui n'en ont pas besoin."

Dans la commune de Proissans, l'ensemble des élèves de la commune, toutes catégories sociales confondues, sont concernés par la distribution. Les familles qui souhaitent en bénéficier doivent se présenter directement à la mairie dès ce mercredi. Deux masques par élèves sont offerts par la municipalité.