Dordogne : journée de dépistage ce vendredi à Nontron

L'Agence régionale de santé organise une nouvelle journée de dépistage en Dordogne. Ça sera à Nontron ce vendredi 28 août de 10h à 13h et de 14h à 17h, au Gymnase. Des tests PCR seront réalisés pour savoir si on est atteint par le coronavirus ou non. En cas de résultat positif, les patients seront informés dans les 24h à 48h.

Des tests gratuits

Il s'agit de tests gratuits (prix en charge à 100 % par l'assurance maladie). Il suffit de venir avec sa carte vitale et sa carte d'identité. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous.

Mercredi, c'était à Bergerac et à Sarlat que ces opérations étaient menées. 350 personnes ont été dépistées dans le Périgord Pourpre et 300 dans le Périgord Noir.