Dordogne, France

Comment continuer d'assurer l'accès aux soins en milieu rural? C est la quadrature du cercle pour l Agence Régionale de santé. Le nombre de médecins généralistes diminue régulièrement. Ils sont 331 en Dordogne. Cinq pour cent d'entre eux ont entre 30 et 35 ans, 12 % plus de 65 ans. Les années qui viennent risquent d'être compliquées tant que de nouveaux praticiens ne sont pas sortis de la faculté. Pour que les patients des zones rurales puissent eux aussi être soignés, le ministère de la santé multiplie les pistes.

L'agence régionale de santé accompagne par exemple la création de maisons de santé pluri-professionnelles en Dordogne. Il y en a 16 dans le département plus trois en cours de construction ( à Vergt, Creysse et Sigoules) et 3 en projet (à Mussidan, Saint Cyprien et Thiviers) Autre piste pour favoriser l'accès aux soins en zone rurale: les consultations avancées de spécialistes.

Les spécialistes viennent assurer des consultations à la campagne.

Présentation du plan régional d'accès aux soins en Dordogne © Radio France - Valérie Déjean

Il y en a eu 39 en Dordogne et 9 de plus cette année. Les praticiens viennent en général une demi journée par mois, souvent dans des hôpitaux ruraux comme à Excideuil, Ribérac ou Domme , et dans des maisons de santé. Ainsi un pédiatre vient à Nontron, un cardiologue à Ribérac, un dermatologue à Saint Pardoux ou un neurologue à Belvès.

La télémédecine fait aussi partie des solutions envisagées. Un projet est en cours de réalisation à l'Ephad de la Madeleine à Bergerac, un autre de téléradiologie pourrait voir le jour à l’hôpital de Nontron.

Il faut aider les jeunes internes à se loger lors de leurs stages

Et parce qu'il faut surtout de jeunes médecins, l'Agence Régionale de la Santé veut aider les jeunes à venir en Dordogne faire des stages chez des médecins généralistes. Et le département mène une expérience unique en Nouvelle Aquitaine, simplifier les démarches des étudiants et leurs proposer des logements attractifs à moins de 500 euros. Cinq communes sont sur les rangs pour héberger ces jeunes stagiaires dans de bonnes conditions : Périgueux, Bergerac, Mussidan, Thiviers et le Bugue.