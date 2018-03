Jeudi soir, une cinquantaine de médecins généralistes ont été convoqués par l'agence régionale de santé à Périgueux. Ils ont découvert les contours de la nouvelle carte des secteurs de garde pour les weekends, les jours fériés et les nuits. Les zones y sont trois fois plus étendues.

N'y aura-t-il bientôt plus aucun médecin de garde en Dordogne passé minuit ? C'est en tout cas le chemin que semble prendre l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine. Jeudi soir, une cinquantaine de professionnels de santé ont été invités à Périgueux pour découvrir le nouveau projet de zone de garde médicale en Dordogne. Il est beaucoup plus restreint que le précédent.

Aujourd'hui, la Dordogne compte 28 secteurs de garde. Dans le futur schéma, il n'y en aurait plus que 11. Aujourd'hui, 14 de ces 28 secteurs continuent de proposer des médecins de garde qui, après avis du 15, reçoivent en consultation et assurent des visites, la nuit, les weekends et les jours fériés.

le projet de nouvelle carte pour les consultations de garde © Radio France - Valérie Déjean

Si le schéma proposé est appliqué, les propositions vont sérieusement changer. Pour les consultations, un seul cabinet pourra recevoir les patients de 20 à 24h sur chacune des 11 zones retenues. Un enfant de Sigoulès souffrant d'une otite pourrait être amené à consulter le médecin de Monpazier à quelques 50 kilomètres de là et jamais au delà de minuit.

Plus que cinq zones et cinq médecins pour les visites de garde sur l'ensemble du département

Pour les visites, c'est encore plus simple. Il n'y a plus dans ce projet que cinq zones et donc cinq médecins qui, chacun leur tour, devront couvrir un secteur très important. Cela représente beaucoup de routes pour les médecins, beaucoup d'attente aussi pour les patients, estime le docteur Emmanuel Frigout, généraliste à Monpazier.

Moi qui habite Vergt de Biron, tout en bas à la limite du Lot et Garonne, si je suis de visite, je vais aller jusqu'à Notre Dame de Sanilhac, à l'entrée de Périgueux. En hiver, il sera difficile de faire la route en moins d'une heure et demi pour des visites urgentes et incompressibles. Il y a, il me semble, une perte de chance pour le malade." Le docteur Emmanuel Frigout

5 médecins seulement, un par secteur, pourrait assurer les visites de garde sur l'ensemble de la Dordogne © Radio France - Valérie Déjean

A moins évidemment, que le patient ne préfère aller jusqu'aux urgences de l'hôpital, ce qui ne devrait pas contribuer à les désengorger. De toute façon, passé minuit, dans le projet présenté par l'agence régionale de santé, il n'y a plus aucune visite de médecins généralistes. C'est le SAMU qui devrait prendre le relais.

Lors de la présentation de ce projet, l'Agence Régionale de Santé aurait expliqué que la suppression des gardes pour les médecins était peut-être la meilleure façon d'attirer de jeunes praticiens dans les zones rurales. Elle a aussi fait ses comptes. En 1 an, 360 appels au 15, soit un par nuit, ont abouti à une prise en charge. 60 % des appels passés ont pu être réglés par un simple conseil du médecin régulateur.

Pour l'ARS, qui ne souhaite pas communiquer pour le moment, il s'agit simplement d'un groupe de travail. Les professionnels de santé sont sollicités pour donner leur avis. Si tout est bouclé d'ici la fin du premier semestre 2018, cette nouvelle organisation des gardes pourrait être opérationnelle au début du second semestre.