Dordogne : l'établissement français du sang a besoin de dons

Dordogne, France

Les vacances de la Toussaint sont une mauvaise période pour les Etablissements français du sang (EFS). Avec notamment les jours fériés, ce vendredi 1er novembre et le 11 novembre, les donneurs se font de moins en moins nombreux. Le site de Périgueux manque notamment de dons pour le groupe sanguin O+.

"Les stocks sont bas en ce moment. D'autant que les plaquettes ne se conservent que cinq jours, et le sang quarante-deux jours. La période en cours, jusqu'aux fêtes de Noël est de plus en plus compliquée", explique Elisabeth Amat, responsable des sites de l'EFS à Périgueux et Brive. Le docteur appelle donc les périgourdins à venir donner leur sang lors des prochaines collectes dans le département.

Prochaines collectes en Dordogne :

- Lundi 4 et mardi 5/10 : Ancien hôpital de Sarlat, salle du Colombier, de 15 heures à 19 heures.

- Jeudi 7/10 : La Coquille, espace culturel square Jean-Jaurès, de 15h30 à 18h30

- Vendredi 8/10 : St-Pardoux-la-Rivière, salle polyvalente, de 15h30 à 19h.

Les autres dates et lieux de collectes sont disponibles sur le site de l'EFS.