Dordogne : la préfecture lance à Boulazac une campagne de vaccination des salariés des entreprises

La Dordogne n'échappe pas à la tendance nationale. Le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse. Le taux d'incidence, autrement dit le nombre de personnes testées positives pour 100.000 habitants sur une semaine glissante est remonté à 15,4 ce 8 juillet alors qu'il n'était que de 4,65 le 1er juillet dernier. La préfecture a donc décidé de faire évoluer sa stratégie vaccinale en allant chercher ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Elle organise donc ce jeudi 22 juillet, en collaboration avec la CCI et le SDIS, une journée de vaccination des salariés des entreprises au Campus de la formation de Boulazac.

Simplifier la vaccination

Tous les salariés des entreprises du secteur pourront s'y rendre, avec et même sans rendez-vous explique le préfet de la Dordogne. "La personne qui se présentera spontanément le jour dit sera reçue et sera vaccinée" assure Frédéric Périssat. On essaie vraiment de simplifier le plus possible en rapprochant la vaccination des publics que nous souhaitons toucher. C'est dans cet esprit que les horaires seront aménagés. Les personnes souhaitant se faire vacciner pourront se rendre au Campus de la formation entre midi et deux, ou en soirée après le travail. La partie logistique sera assurée par le SDIS, le Service départemental d'incendie et de secours. La CCI de son côté, en plus de mettre les locaux à disposition, fournira un fichier des entreprises situées à proximité de Boulazac. "Notre message est très clair insiste le président de la CCI Christophe Fauvel. La reprise économique est aujourd'hui présente. Si on veut qu'elle ne s'interrompe pas demain avec une quatrième vague qui submergera encore tout, il faut que les salariés d'entreprises jouent le jeu, y compris les plus jeunes pour atteindre le plus vite possible cette immunité collective". D'autres campagnes du même genre devraient être menées dans le Bergeracois et le Sarladais.

Prochaine étape, les quartiers populaires

Dans le même ordre d'idées, des campagnes de vaccination devraient être menées prochainement dans les quartiers prioritaires annonce le préfet de la Dordogne. "Nous voyons dans nos statistiques que dans certains quartiers, notamment les quartiers politique de la ville, les habitants sont moins vaccinés qu'ailleurs explique Frédéric Périssat. Nous allons donc aller dans ces quartiers pour là encore expliquer à quoi sert la vaccination, pourquoi c'est important de se faire vacciner pour se protéger soi et pour protéger les autres et donc offrir cette possibilité en proximité, sans avoir besoin de se déplacer".