Dordogne : la ville de Nontron a trouvé un nouveau médecin

Nontron, France

"C'est un de mes plus beaux cadeaux de Noël" Le maire de Nontron ne cache pas son soulagement. Dans un contexte de désertification médicale où les territoires ruraux peinent à attirer de nouveaux médecins généralistes, Pascal Bourdeau a réussi à convaincre un praticien de venir s'installer sur la commune. Où plutôt une praticienne qu'un cabinet de recrutement est allé chercher jusqu'en Roumanie. Le docteur Maria Cristina Ionica, 45 ans, auscultera ses premiers patients dès ce lundi 13 janvier. La praticienne dispose d'une vingtaine d'années d'expérience, en médecine générale et en milieu hospitalier.

Séduite par Nontron et ses équipements

La situation devenait préoccupante explique l'élu qui recherchait désespérément un médecin depuis un an. "Nous avions perdu deux généralistes en six ans, il n'en reste plus que deux actuellement, alors qu'à une époque, ils étaient six. La population, très vieillissante sur le territoire, a des difficultés à se déplacer. Et les personnes étaient obligées d'aller consulter sur d'autres centres comme celui de Saint-Pardoux qui est bien doté ou même sur Piégut-Pluviers, et ce n'était plus possible".

Contactée par le cabinet de recrutement, la praticienne, qui a déménagé en Dordogne avec mari et enfant, s'est donc rendue sur place au début de l'année 2019. "Avec d'autres conseillers et adjoints, nous lui avons fait faire le tour de Nontron explique le maire. "Nous lui avons fait voir toute la diversité des équipements et les accompagnements qu'elle pourrait avoir, notamment un cinéma, une piscine couverte, un lycée, un hôpital local; elle a vu qu'il y avait tout pour bien vivre dans le Nontronnais".

Au centre le docteur Maria Cristina Ionica, aux côtés du maire de Nontron Pascal Bourdeau et de membres du conseil municipal - Mairie de Nontron

Des aides à l'installation

La mairie qui, pour finir de convaincre le docteur Ionica et faciliter son installation s'est engagée à lui payer son loyer pendant trois ans. Elle pourra également prétendre aux aides mises en place dans les zones défavorisées. Pascal Bourdeau ne compte pas s'arrêter là. "C'est un premier pas explique-t-il. J'avais proposé qu'il y ait une politique cantonale en matière d'installation des médecins. Car d'autres maires ont voulu faire la même chose, chacun dans son coin, alors que ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir une réflexion globale avec des médecins qui pourraient se déplacer sur les territoires ruraux. Il y a donc une réflexion à mener dans les années à venir" conclut-il.