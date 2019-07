Dordogne : le calvaire des malades de Lyme

Dordogne, France

Fatigue, douleurs articulaires, pertes de mémoire... De plus en plus de Français souffrent de ces symptômes liés à une simple morsure de tiques infectées par une bactérie : la borrelia. La maladie de Lyme est complexe à diagnostiquer par les médecins mais elle connait une tendance particulièrement inquiétante : selon la Direction Générale de la Santé, 67.000 cas ont été recensés en France en 2018 contre 45.000 en 2017. Les raisons de cette hausse ? Les conditions climatiques engendreraient la reproduction des tiques et la sensibilisation des professionnels de santé au dépistage de la maladie de Lyme selon le rapport de la DGS remis au ministère de la Santé.

En Dordogne, il n'y a pas de chiffres officiels communiqués mais le fléau est très présent et affecte des périgourdins au quotidien. Témoignages.

"La fatigue chronique, les douleurs musculaires et articulaires, les trous de mémoire, les tremblements, des fois des difficultés respiratoires... Quand j'avais 20 ans j'avais du mal à sortir de mon lit mais aujourd'hui j'arrive à moins souffrir grâce à des traitements alternatifs et à maintenir un système immunitaire suffisamment fort. Mais la maladie de Lyme ça reste quand même compliqué professionnellement parce que j'ai déjà perdu du travail. Il faut savoir gérer la fatigue et les douleurs. Quand on vous dit "vous êtes malade de Lyme", on vous dit "oui mais vous avez été traité par antibiothérapie et ça devrait aller mieux", et on nous prend pour des fous. On nous répète à longueur de temps que c'est dans notre tête. On vous donne des antidépresseurs mais ça ne va pas mieux c'est à dire que les douleurs sont bien réelles. Donc on fait comme on peut, on serre les dents, et puis j'ai la chance d'avoir un entourage qui me comprend et qui m'accompagne. C'est un combat tous les jours qui ne se voit, quand on me voit on n'a pas l'impression que je suis malade et pourtant j'ai quelque chose qui me ronge à l'intérieur" raconte Justine, une périgourdine de 30 ans dépistée à l'aide d'un test vétérinaire et qui vient tout juste d'être reconnue travailleuse handicapée.

Témoignage de Justine, 30 ans, elle vit avec la maladie de Lyme depuis 10 ans. Copier

"J'ai eu des soucis de santé, je faisais beaucoup de sport et du jour au lendemain j'avançais plus. Des maux de tête, une fatigue psychologique et physique, deux burn-outs... Je me suis retrouvé en psychothérapie qui n'a rien donné et là j'ai pris le taureau par les cornes en allant voir le docteur. Il m'a fait les tests de Western-Blot et Élisa qui sont revenus positifs tous les deux. Il n'y a pas beaucoup de laboratoire en France alors on fait venir des médicaments de l'étranger et donc rien est remboursé à part l'antibiothérapie en France. C'est un budget alors on fait l'impasse sur tout, plus de vie sociale, plus de sorties, plus rien. On ne pense qu'à cette maladie, on ne vit que pour cette maladie, que pour se soigner. On a une hygiène alimentaire très stricte, on se lève à la même heure, on mange à la même heure et on se couche à la même heure... Et puis il faut en prendre conscience aussi. On apprend qu'on est malade alors il y a la phase de déni puis la phase d'acceptation... Là je suis capable de vous en parler parce que maintenant il faut que ça avance pour que les gens prennent conscience que c'est une maladie qui peut être grave si elle n'est pas prise en temps et en heure. On peut se retrouver en psychothérapie alors qu'on en a pas du tout besoin et je pense qu'il y en a d'autres qui ont eu ce cas aussi!" explique Sylvie qui est atteinte comme son mari et son fils de la maladie de Lyme.