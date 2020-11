Dordogne : le groupe Korian lance une vaste campagne de recrutement dans les EHPAD

Le groupe Korian, qui gère des EHPAD notamment dans toute la France lance une vaste campagne de recrutement et cherche plus de 1200 collaborateurs. Il y a 4 maisons de retraite Korian en Dordogne

En pleine épidémie de coronavirus, le groupe Korian, qui gère 450 maisons de retraite partout en France, lance une très vaste opération de recrutement.

Korian annonce le recrutement immédiat de 1200 personnes en CDI à temps complet. Souvent dans le secteur des soins. Mais aussi dans les métiers de l'hôtellerie et de la cuisine.

Un nouveau site internet a été mis à disposition si vous souhaitez postuler. Au total, 250 postes d'infirmier(e)s sont à pourvoir, 400 postes d'aides-soignants, 180 postes d'agents de services hospitaliers, et plus de 100 postes de cuisiniers et serveurs notamment en Nouvelle-Aquitaine.

En Dordogne Korian gère les EHPAD de Trélissac (bord de l'Isle), des Cébrades à Sanilhac, la maison du pays de Vergt à Vergt et l'EHPAD Yvan Roque à Issigeac.