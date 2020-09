Dordogne : "le moustique tigre est de plus en plus présent dans le département"

"Il faut qu'on apprenne à vivre avec." Invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin l'ingénieur en étude sanitaire à l'Agence Régionale de Santé Jean-François Vaudoisot confirme l'augmentation du nombre de moustique tigre en Dordogne.

Jean-François Vaudoisot, ingénieur en étude sanitaire à l'ARS Copier

Le moustique tigre ou aedes albopictus (aedes aegypti en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion) peut véhiculer des maladies tropicales telles que le virus de la dengue, du chikungunya et du zika quand il pique une personne contaminée. Pour éviter le risque d'importation de ces maladies en France hexagonale, le ministère de la Santé a mis en place un protocole de détection des cas. Ainsi, en Lot-et-Garonne la nuit dernière, une opération de démoustication a eu lieu après la détection de deux cas de dengue chez des personnes qui revenaient d'Outre-Mer. Cela a été le cas à Bergerac en 2019.

Comment lutter contre la prolifération du moustique tigre ?

Jean-François Vaudoisot donne quelques conseils à suivre pour éviter la prolifération du moustique tigre : supprimez ou videz tous les endroits et objets pouvant retenir de l'eau (les coupelles dans les jardins par exemple), contrôlez les récupérateurs d'eau de pluie ou encore couvrir les réservoirs d'eau puisque c'est dans l'eau stagnante que le moustique tigre se reproduit.

Si la présence de cet insecte augmente en France hexagonale et dans notre département c'est notamment à cause de l’augmentation des températures : "Plus il fera chaud, plus il va se développer vite."

L'ingénieur en étude sanitaire rassure tout de même : "Le moustique tigre n'est pas porteur du virus de la dengue en Dordogne."