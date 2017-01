Dordogne : le pic de l'épidémie de grippe attendu pour la fin janvier

Le pic de l'épidémie de grippe ne saurait tarder en Dordogne. Jusqu'ici plus épargnée que d'autres départements, elle n'y échappera pas d'ici la fin du mois de janvier.

Le seuil épidémique a déjà été dépassé la semaine dernière. En Dordogne, il y a eu plus de 170 cas de grippe pour 100 000 habitants, selon le réseau Sentinelles.

Mais la grippe était déjà là depuis le mois de décembre et a décimé de nombreuses salles de classe juste avant les vacances de Noël. C'était le cas à l'école élémentaire André-Boissière à Périgueux, où les enfants sont revenus plus ou moins soignés à la rentrée. On y répète alors les gestes à suivre :

Le pic de l'épidémie arrive

A l'hôpital de Périgueux, les médecins ont déjà vu passer des cas graves en novembre dernier. Des personnes hospitalisées, dont une qui a été admise au service réanimation. Et ce n'est peut-être que le début : "Nous ne sommes pas encore au pic de l'épidémie, il n'est pas exclut que d'autres personnes soient hospitalisées dans les prochains temps", explique le docteur Yannick Monseau.

Je pense que l'épisode est devant nous en deuxième ou troisième semaine de janvier

— Docteur Yannick Monseau, CH Périgueux

Comme chaque hiver, les médecins rappellent ce qu'il faut et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour éviter la propagation du virus de la grippe : "Les précautions ont les connaît tous, c'est le lavage des mains, l'usage unique de son mouchoir et éviter d'avoir des contacts trop nombreux quand on est atteint", précise le docteur Monseau.

Chaque année, la grippe tue entre 4 et 6 000 personnes en France. L'hiver dernier, deux personnes sont décédées des suites d'une grippe en Dordogne.