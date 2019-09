Dordogne : le plan d'Agnès Buzyn va plutôt dans le bon sens pour l'ordre des médecins

Agnès Buzyn propose une série de mesures et 754 millions d'euros pour résoudre la crise des urgences. Un plan dénoncé par les urgentistes en grève mais "qui va plutôt dans le bon sens" pour le président des l'ordre des médecins de Dordogne, le docteur Max Desfrançois

Le collectif inter-urgences maintient sa mobilisation annoncée le mercredi 11 septembre à Paris, après l'annonce du plan d'Agnès Buzyn. La ministre de la santé a dévoilé ce lundi 9 septembre, une série de mesures et 754 millions d'euros pour faire face à la grève dans les services des urgences et ici, en Dordogne, notamment à Périgueux et à Bergerac.

Interview du docteur Max Desfrançois, président du Conseil de l'Ordre des médecins de Dordogne Copier

Selon Max Desfrançois, il est "normal et justifié que les personnels des urgences manifestent, ils sont en difficulté", cependant le manque de moyens n'est pas le problème. Le conseil de l'ordre a depuis très longtemps "alerté sur la nécessité de réorganiser les urgences".

"Il faut réorganiser le système de soins en France"

"Faire du service des urgences une porte d'entrée à l'hôpital, cela n'est pas pertinent évidemment et c'est quelque chose que nous disons depuis longtemps à l'ordre", explique le docteur Desfrançois, "ce qu'il faut, c'est réorganiser le système de soins en France".

La création d'une plateforme à l'été 2020 pour orienter les patients avant qu'ils n'arrivent aux urgences est bien reçu par le Conseil de l'Ordre mais le docteur Desfrançois estime que sa mise en place risque d'être difficile car "la situation médicale dans le département connaît des difficultés".