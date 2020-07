Brantôme, première ville en Dordogne à imposer le masque obligatoire sur son marché.

Le port du masque est désormais obligatoire sur le marché de Brantôme. L'arrêté municipal est entré en vigueur ce vendredi 24 juillet, jour de marché.

"Nous avons des espaces et des ruelles étroites", explique la maire de Brantôme, Monique Ratineau, et en cette période estivale, le marché est très fréquenté et il m'a semblé indispensable d'assurer la protection des personnes présentes. Nous ne sommes pas en mesure d'assurer un seul sens de circulation. Notre équipe technique est limitée. On ne peut pas poster des agents à chaque entrée pour assurer la bonne circulation des personnes qui viennent acheter. La maire qui note que "90% des personnes présentes ce vendredi matin sur le marché portait un masque".