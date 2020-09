Dordogne : "le risque pour le bébé existe dès le premier verre d'alcool pendant la grossesse"

Pas d'alcool pendant la grossesse, le message est répété souvent et semble acquis mais ce n'est pas toujours le cas explique le docteur Jean-Benoît Dauphin, pédiatre au centre d'action médico-sociale précoce de Périgueux. "On pense souvent que les conséquences sur les fœtus n'arrivent qu'aux femmes qui boivent régulièrement or l'alcool est dangereux pour le bébé dès le premier verre d'alcool". La science ne peut pas déterminer aujourd'hui quel est le seuil qui entraîne des complications sur l'enfant à naître, les scientifiques recommandent donc de ne pas boire du tout d'alcool pendant la grossesse.

Jean-Benoît Dauphin, pédiatre au centre d'action médico-sociale précoce de Périgueux © Radio France - Charlotte Jousserand

L'alcool agit sur un toxique sur l'enfant à naître

Si la mère élimine l'alcool grâce à son foie, celui du bébé est immature. "Le bébé est en pleine formation et l'alcool agit comme un toxique et peut provoquer des fausses couches, des malformations d'organes, des modifications sur son physique ou encore des troubles du comportement".

15.000 enfants concernés par an en France

Le syndrome d'alcoolisation fœtale touche 1 enfant sur 1.000. C'est le syndrome le plus grave car il entraîne des retards de croissance, un retard psychomoteur, des malformations du visage et troubles cognitifs majeurs. Les troubles causés par l'alcoolisation foetale concernent eux 1 enfant sur 100. Ils entraînent chez les enfants des troubles "DYS", des troubles du comportement et de la régulation des émotions selon l'association SAF France qui mène des recherche sur l'alcoolisation pendant la grossesse.