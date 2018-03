A l'occasion de la journée nationale du sommeil ce vendredi, les médecins alertent sur les mauvaises habitudes des adolescents. Entre 15 et 24 ans, ils ne dorment pas assez et passent trop de temps devant leurs écrans avant de s'endormir.

Dordogne, France

Réseaux sociaux, séries, films, jeux ... Les jeunes passent de plus en plus de temps sur leur téléphone, tablette ou ordinateur. Et cela a des conséquences sur leur sommeil.

"Environ 80 % des ados passent plus d'une heure sur leur smartphone avant d'aller se coucher, constate le docteur Olivier Huth, somnologue au CHU de Périgueux. Et cela les empêche de bien dormir". Le problème, c'est la lumière bleue qui se dégage des écrans. Elle garde le cerveau éveillé et repousse l'endormissement.

Je me couche vers 22 heures mais je m'endors seulement vers minuit ou 1 heure, avoue Ilona, lycéenne à Périgueux

Un coucher tardif à cause des réseaux sociaux. Alice, une camarade de classe, fait le même constat. "Je surfe sur Facebook, Snapchat et je laisse mon téléphone à côté de moi dans mon lit", raconte-t-elle. Résultat : un sommeil perturbé et des réveils plusieurs fois par nuit.

Des nuits trop courtes

"Les ados laissent souvent leur smartphone en mode vibreur, explique le médecin Olivier Huth. Cela entraîne des micro-réveils pendant toute la nuit".

"Mon téléphone, c'est mon réveil, avoue Guillaume, lycéen. Il est toujours à côté de moi. Et quand je reçois des messages la nuit, ça me réveille, alors je regarde mon téléphone".

Cet élève de première trouve aussi qu'il ne dort pas assez. "On est obligé de se lever tôt le matin pour aller en cours, les journées sont fatigantes, et le soir, on doit travailler et puis avoir nos loisirs aussi, ça fait beaucoup", déplore-t-il.

La dette du sommeil

Un jeune sur cinq dort moins de 6 heures par nuit, alors qu'il faudrait un sommeil entre 8 et 10 heures.

"Les ados ne se rendent pas compte de l'importance du sommeil, explique le spécialiste du sommeil. Ils ont l'impression de perdre du temps, alors que c'est essentiel à la récupération des capacités physiques et psychiques".

Selon lui, "ils se couchent de plus en plus tardivement, mais la société leur demande de se lever très tôt". Conséquences : troubles de l'attention, de la concentration, somnolences, fatigue, surpoids, augmentation de la consommation d'excitants (alcool et cannabis).

"Ils ont une dette de sommeil, c'est-à-dire qu'ils accumulent le manque de sommeil, ajoute le médecin. Et cela a des répercussions à court et à long terme".

Des conseils pour bien dormir

Le docteur Olivier Huth a plusieurs conseils pour améliorer le sommeil des jeunes : il faut éteindre tous les écrans au moins une heure avant de se coucher, préférer une activité calme comme la lecture, respecter des horaires de coucher réguliers, même le weekend, et ne pas faire d'activité physique trop importante le soir.