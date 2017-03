Dordogne : les Blouses Roses apportent du réconfort aux enfants hospitalisés

L'association les Blouses roses 24 apporte de la gaieté aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Périgueux, en Dordogne. Cette semaine, les bénévoles ont aménagé les box d'accueil avec des jeux et des marionnettes pour les enfants.

C'est un endroit où les enfants peuvent passer quelques heures : les urgences pédiatriques. Alors autant les aménager pour "amener de la vie dans un milieu austère au départ, pour retrouver un univers plus enfantin", résume Véronique Roussel, cadre de santé à l'hôpital de Périgueux.

Des marionnettes et des jeux de cartes

Il n'en fallait pas plus pour les bénévoles des Blouses roses de Dordogne. Regroupés en association depuis un peu plus de trois ans maintenant, ils ont répondu récemment à un appel à projet pour financer leur projet, celui de décorer les urgences pédiatriques.

Avec 5 000 euros en poche, les Blouses roses ont pu ainsi acheter "des mobiles, des jeux, des livres, des marionnettes... tout le matériel nécessaire pour distraire les enfants en attente de soins ou pendant les soins", raconte Laurence, la présidente de l'association en Périgord.

De grands mobiles viennent décorer les plafonds des box aux urgences pédiatriques. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Ça a un côté désacralisant des urgences qui sont austères, les enfants sont contents de venir — Docteur Laurent Pradeaux, chef de service de la pédiatrie

Quatre après-midi et quatre soirs par semaine, la trentaine de bénévoles des Blouses roses se relaye pour jouer avec les enfants. "Le personnel hospitalier est là pour faire du soin, mais la présence... ils n'ont pas le temps", remarque Joëlle, une des bénévoles. "Et la présence c'est ce qu'on amène, nous."

Au-delà des enfants, la présence des Blouses roses dans les couloirs de l'hôpital est aussi bénéfique pour les parents. "Ça leur permet aussi parfois d'avoir une petite soupape et de pouvoir parler à des gens qui ne sont pas du tout du personnel médical", constate Laurence. "On apporte un peu de sourire et de légèreté et ils en ont bien besoin dans ces moments-là."

Tout le matériel acheté et commandé n'a pas encore été livré. Les bénévoles doivent encore équiper en meubles et jouets quatre des huit box des urgences pédiatriques de l'hôpital de Périgueux.