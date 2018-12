Dordogne : les collégiens de Thiviers communiquent avec la station spatiale internationale

Par Valérie Dejean, France Bleu Périgord

Lundi après midi, 450 collégiens de Thiviers et écoliers de Chalais ont eu la chance d'entrer en communication avec la station spatiale internationale (ISS) et de discuter plus de dix minutes avec une astronaute de la Nasa.