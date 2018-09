Périgueux, France

Cancérigènes, corrosifs, allergisants, perturbateurs endocriniens, de nombreux produits ménagers contiennent des substances néfastes pour la santé et pour l'environnement. En partenariat avec l'Agence Régionale de Santé, le Grand Périgueux a décidé de limiter le nombre de produits chimiques, et de remplacer la plupart d'entre-eux par des produits naturels.

Une crèche test

L'expérimentation a débuté en 2016 à la crèche "Les souris vertes" de Marsac-sur-l'Isle. Du vinaigre blanc a été utilisé pour désinfecter les espaces de changes des bébés. Les analyses bactériologiques ont été concluantes.

Trois autres établissements (la crèche des Arènes à Périgueux, la crèche Valentine Bussière à Boulazac, et la crèche "les souris vertes" à Marsac-sur l'Isle) ont ensuite élaboré de nouvelles procédures de nettoyage, et validé le choix des produits.

Vinaigre blanc, savoir noir et bicarbonate.

Les vieilles recettes sont souvent les meilleures. "On a eu une démarche de recherche pour essayer de diminuer le nombre de produits et surtout d'aller vers des produit sains" explique Laure Debour, pédiatre au Grand Périgueux. "Nous avons choisi des produits naturels tels que le vinaigre blanc ou le savon noir, ou lorsqu'il était indispensable de conserver l'utilisation de produits à composante chimique, d'aller vers des produits certifiés écologiques. Le choix s'est porté sur des produits éco-certifiés qui n'utilisent pas de dérivés de la pétrochimie et qui n'ont pas d'impact sur la santé humaine" Seuls 3 produits "classiques" ont ainsi été conservés : La lessive, le produit vaisselle, et un désinfectant utilisé le soir en l'absence des enfants. "Fini le propre qui sent bon" ajoute Marie Belombo, vice-présidente du Grand Périgueux en charge de la petite enfance. "Mais on continue le propre. Les produits sont efficaces, il faut que le personnel s'adapte, on va mettre un certain temps. Il est évident que ce sont des produits qui n'ont pas d'odeur, mais on sait très bien que tout ce qui est rajouté aux produits parfumés est nocif".

Les parents sensibilisés

Les personnels des crèches ont été sensibilisés. Plus de 200 agents ont été formés. Dans les semaines qui viennent, les parents et assistantes maternelles le seront à leur tour lors de conférences organisées à Périgueux et Boulazac. Le Grand Périgueux envisage par la suite de généraliser le nettoyage écologique aux centres de loisirs voire à l'ensemble de ses locaux.