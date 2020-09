Dordogne : les donneurs de sang appelés à la rescousse pour reconstituer les stocks

On manque de sang! L'établissement français du sang a besoin de remplir ses stocks moins alimentés durant le confinement. Il faut quinze jours de stocks pour être tranquille. La France n'a que dix jours de ressources devant elle, d'où l'importance des collectes locales. L'une d'entre elles était organisée ce mardi matin à Périgueux, destinée aux employés municipaux, à ceux de La Poste et d'Orange.

77 personnes en tout sont venues donner leur sang, certaines pour la première fois comme Céline Boucher. Cette jeune retraitée a choisi de donner son sang car la générosité des donneurs lui a sauvée la vie autrefois, et elle veut prendre le relais.

Guy Mazif, lui, est là comme bénévole. A bientôt 79 ans, le président de l'association des employés municipaux de Périgueux a beaucoup donné, deux cents fois en tout, du sang et du plasma: "Je trouvais que ça faisait du bien pour tout le monde, c'est beau de sauver une vie!"

Pas de risque d'attraper le Covid dans une collecte

L'épidémie de Covid 19 a peut être un peu refroidi les donneurs, mais le docteur Bruno Girol , en charge du prélèvement à l 'établissement français du sang de Périgueux se veut rassurant. "Grace aux associations, on a une sécurité sanitaire maximale, il y a la distance physique, des masques pour tout le monde et des solutions hydroalcooliques à foison". Pour lui il n'y a pas de raison d'attraper le COVID en collecte de sang d'autant que les donneurs sont bien portants. Et ils sont nombreux en Dordogne puisque notre département enregistre 22 000 dons par an en moyenne, récoltés dans plus de 300 collectes gérées par 32 amicales comptant cinq cents bénévoles. Cette véritable petite armée alimente toute la Nouvelle Aquitaine désormais exportatrice vers les hôpitaux d'Ile de France.

De nombreux donneurs se sont retrouvés à la collecte de Périgueux. © Radio France - Valérie Déjean

Le docteur Bruno Girol, de l'établissement français du sang de Périgueux Copier

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour répondre aux besoins des patients. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont 1 000 dons quotidiens qui doivent être prélevés. 46% des dons servent à traiter les cancers et maladies du sang, 34% vont aux interventions chirurgicales et 20% pour les autres transfusions médicales.

Les prochaines collectes ont lieu ce mercredi 9 septembre à la salle polyvalente du vieux tilleul à Coursac de 16 à 19 heures et vendredi matin, salle Jean Barthe à la Madeline de 8 heures 30 à 13 heures trente