Dordogne: les masques obligatoires dans les lieux publics clos à partir du 20 juillet

L'obligation de porter un masque dans les lieux publics clos n'attendra pas le premier août. Ce jeudi, devant les sénateurs, Jean Castex a accéléré le mouvement. Cette mesure sera effective dès lundi vingt juillet. Le décret d'application devrait être pris en suivant et permettra de connaitre les détails et les contraintes de cette obligation.

A la librairie Des livres et nous, rue Wilson à Périgueux cette annonce ne change pas grand chose. Elle a le mérite de formaliser une situation déjà existante. Le masque y est obligatoire depuis le déconfinement. La grande majorité des clients s'y plient bien volontiers. Mais tous les clients ne s'y prêtent pas avec la même bonne volonté comme l'explique Sabine Agraffel, l'une des responsables : " Des réfractaires on en a, dans le meilleur des cas, ils se plient aux consignes et ils sortent le masque s'ils en ont un. Ça nous est arrivé de temps en temps d'en donner pour qu'ils puissent rentrer parce qu'ils n'en avaient pas. Et dans le pire des cas, ils partent en colère. Ça nous est arrivé aussi des mécontents qui ne rentraient pas ou criaient dans la boutique contre le port du masque.

Le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos à compter du 20 juillet © Maxppp - Julien Pelaez

Un peu plus bas à Périgueux dans la rue Wilson, François Lagarde , le gérant du Carrefour-City est franchement pessimiste. Sa clientèle semble majoritairement hostile au masque. "95 % de notre clientèle ne porte pas de masque. C'est très compliqué de leurs faire porter. On fait une remarque ou deux mais on s'arrête là parce que dans ce quartier populaire, ça peut vite dégénérer. C'est déjà très difficile de leurs faire poser la capuche ou le sac alors le masque ! Mais moi je suis commerçant et pas policier.Ce n'est pas à moi de faire respecter la loi en vigueur.