Dordogne : les pompiers équipés de caméras pour plus d'efficacité sur les secours

Les premiers véhicules de pompiers avec caméra embarquée seront sur le terrain dès le mois prochain. A leur bord, deux pompiers dont un infirmier équipé d'une caméra dans sa veste qui filmera le secours pour que le médecin du SAMU le suive en direct pour des soins plus rapides

C'est parti d'un constat : il n'y a plus que 150 médecins pour 100 000 habitants dans plus de la moitié du département. Depuis des dizaines d'années, les professionnels de santé cherchent un moyen de résoudre le problème des déserts médicaux. Cette année, ils vont tester la télémédecine dans le Nontronnais. A partir du mois d'avril, très certainement, il y aura un véhicule de pompier équipé d'une mallette de téléconsultation, qui filmera les secours, dans les 30 kilomètres à la ronde autour de Nontron.Elle permettra notamment de secourir les victimes plus vite.

Cette mallette orange sera connectée au réseau téléphonique, sinon au box internet des patients. Sur cette mallette il y a une caméra qui filmera toute la scène du secours. Le pompier infirmier lui aura une caméra embarquée dans sa veste. Le médecin du SAMU, lui n'aura plus besoin de se déplacer et pourra assister à la scène grâce aux images des caméras retransmises en direct sur son ordinateur.

"En cas de problèmes de réseau, il faudra déplacer le patient mais toutes les images s'enregistrent même hors connexion" - Vincent Lacoste, chef des urgences à l'hôpital de Périgueux.

Le médecin pourra donc guider les pompiers pour qu'ils effectuent les premiers soins aux blessés. "C'est super, avant on devait attendre l'arrivée du SAMU et on ne pouvait pas intervenir", explique Philippe Faroudja, médecin pompier à Saint-Pardoux-la-Rivière.

"Pour un infarctus, toutes les minutes comptent, maintenant nous pourrons agir tout de suite grâce au médecin connecté avec nous à distance."- Philippe Faroudja, médecin pompier.

Un stéthoscope connecté

Le médecin n'agira pas à l'aveugle. Grâce aux caméras il pourra voir le patient mais aussi l'examiner. Un stéthoscope connecté lui permettra notamment d'écouter le pouls de son patient. L'infirmier sur le terrain le placera sur le patient et le médecin à distance pourra entendre le pouls tandis que l'infirmier entendra lui les instructions du médecin dans ses oreilles.

Ce nouveau dispositif permettra également d'autres examens, l'électrocardiogramme pour les infarctus ou la prise de sang. Un goutte sur une carte permettra d'analyser le sang en moins d'un quart d'heure et d'envoyer les résultats au SAMU, à l'hôpital ou au médecin traitant en direct. Il sera possible aussi de passer une échographie.

Cette mallette pourra donc servir aussi dans les maisons de retraite ou dans les pôles de santé pour examiner des patients et éviter qu'ils se déplacent. Surtout que comme à Nontron, il faut parfois plus de 45 minutes de route pour trouver un hôpital. Autres aspect positif que les professionnels apprécient : il permettra de désengorger les urgences.