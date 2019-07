Dordogne : les urgences de Périgueux, Bergerac et Sarlat unis pour demander des moyens

Dordogne, France

Les 70 millions d'euros promis par la ministre Agnès Buzyn n'ont pas calmé la colère du personnel des urgences. 150 services d'urgence sont en grève actuellement en France. Les premiers ont entamé ce mouvement de protestation il y a plus de trois mois. Périgueux, Bergerac et Sarlat ont rejoint la grève il y a une semaine, et les grévistes étaient unis dans le même défilé ce mardi matin à Périgueux.

Les grévistes des urgences sont unis en intersyndicale © Radio France - Harry Sagot

En 2018 à Périgueux, 35 654 personnes sont passées aux Urgences de l'hôpital (dernier chiffre disponible), et pour Marietta Mary, la déléguée CGT, les effectifs de personnel soignant ne répondent pas aux normes : "nous avons six infirmiers le jour et quatre la nuit ; il en faudrait huit en permanence. La direction a ajouté un troisième aide-soignant la nuit, et nous en avons quatre en journée, alors qu'il en faudrait sept en continu."

Les personnes qui n'ont pas de médecins traitant viennent aux urgences, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont" - Alan, infirmier aux urgences de l'hôpital Périgueux.

Dans la manifestation, Sandrine, aide soignante à Périgueux, déplore le nombre de malades qui patientent sur des brancards, faute de places d'hospitalisation disponibles, et pour Alan, qui est infirmier, la prime promise par Agnès Buzyn n'améliorera pas la prise en charge des patients.