L'Agence Régionale de Santé organise une nouvelle journée de dépistage du Covid-19 ce mercredi en Dordogne. Il sera possible de se faire tester à Sarlat et Bergerac.

Dordogne : nouvelle journée de dépistage à Bergerac et Sarlat ce mercredi

Les opérations de dépistages se poursuivent en Dordogne. Une nouvelle journée est proposée ce mercredi à Sarlat et Bergerac. C'est gratuit, il suffit de venir avec votre carte d'identité et votre carte vitale. Vous n'avez pas besoin n'ont plus de prendre rendez-vous. Si vous êtes positif, vous serez prévenu dans les 24 à 48h.

À Bergerac, l'opération est organisée de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, à la Mairie.

À Sarlat, ça sera de 10h à 13h et de 14h à 17h, au Centre culturel.

De nouvelles journées sont déjà programmées dans le département. La suivant sera à Nontron au niveau du gymsnase vendredi.