Dordogne: pas assez de dons du sang à cause de la grippe

Dordogne, France

L'Etablissement Français du Sang tire la sonnette d'alarme, ses réserves de sang sont très basses en ce début d'année. En Nouvelle-Aquitaine, les stocks permettent de tenir entre 8 et 9 jours... C'est trop peu pour répondre à tous les besoins. Les dons du sang sont en effet très demandés pour soigner les malades. La demande reste toujours aussi forte, alors que les donneurs de sang, eux, sont plus difficiles à trouver depuis le début de l'année, et l'épidémie de grippe y est pour beaucoup.

10 à 15% de donneurs de moins que l'année dernière

A Bergerac, les donneurs de sang sont 10 à 15% de moins que l'année dernière. Et la situation est la même pour l'ensemble du département selon Elisabeth Amat, la responsable de l'EFS en Dordogne. "On a des collectes qui d'habitude fonctionnent bien, et là on se retrouve avec des fréquentations très basses par rapport à l'année dernière. On sent un désengagement des donneurs. La grippe a beaucoup joué, c'est sûr. Mais il faut bien penser que les malades, eux, ont toujours besoin de sang".

Plusieurs collectes en Dordogne

L'EFS recherche des donneurs de tous les groupes sanguins. Un test en ligne est disponible pour savoir si vous pouvez donner votre sang. A Bergerac, la collecte continue ce mercredi à l'espace René Coicaud entre 15h et 19h. D'autres collectes sont prévues un peu partout dans le département tout au long du mois de mars. Vous pouvez vous renseigner sur le site de l'EFS, rubrique "Ou donner".