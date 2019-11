Dordogne :Six chevaux, atteints d'une maladie virale, euthanasiés

Six des 17 chevaux de la ferme équestre de Saint-Avit-de-Vialard ont dû être abattus, victimes d'une maladie contagieuse, une anémie infectieuse équine. Un périmètre de surveillance de deux km autour du foyer a été mise en place. les animaux y font l'objet d'analyses.

Six chevaux ont été euthanasiés en Dordogne dans un club équestre de " "La belle oreille" à Saint-Avit-de-Vialard Une mesure drastique pour enrayer une maladie virale qui a frappé les chevaux de cette ferme : l'anémie infectieuse équine , transmise par des piqûres d'insecte . Les chevaux s'affaiblissent progressivement. Il n'y a pas de traitement. Des analyses ont été menées autour du foyer .Une zone de surveillance de 2 kilomètres a été mise en place regroupant les communes de Journiac, Saint-Avit-de-Vialard et Val-de-Louyre et Caudeau. Les chevaux, les ânes, les poneys ne peuvent pas en sortir. la maladie n'est pas transmissible a l'homme.