Dordogne : Thiviers demande un centre de vaccination, la maire optimiste sur une ouverture rapidement

Y a-t-il une zone blanche de la vaccination en Dordogne ? Oui, selon les élus de la communauté de communes Périgord Limousin. Ni Thiviers, ni La Coquille ni Jumilhac-le-Grand n'ont encore de centre de vaccination. La maire de Thiviers s'en est entretenue ce lundi avec le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat. "Il est parfaitement conscient qu'il y a des inégalités en terme de répartition de centres de vaccination", explique Isabelle Hyvoz, invitée de France Bleu Périgord. "Il m'a assuré que si nous étions capables d'avoir des locaux adaptés, et, au niveau des professionnels de santé, un planning quotidien pour vacciner dans la durée, il allait certainement nous accorder un centre de vaccination".

Je suis très optimiste et c'est une question de jours, peut-être de semaines.

Des locaux et des professionnels pour vacciner : les deux conditions sont remplies selon Isabelle Hyvoz. Les élus de la communauté de communes et les représentants des professionnels de santé l'ont réaffirmé ce lundi lors d'une conférence de presse. "Nous sommes tous mobilisés pour l'ouverture d'un centre de vaccination", poursuit l'élue, "avec des locaux adaptés au dojo du gymnase René Forestier, en respectant le protocole qui nous a été soumis. On voulait souligner l'inégalité de répartition des centres de vaccination sur notre territoire. Sur la communauté de communes voisine, il y a deux centres de vaccination à dix kilomètres l'un de l'autre [Lanouaille et Excideuil ndlr], avec le même type de vaccin, et sur l'ensemble de notre communauté de communes, avec un bassin de vie quand même relativement important autour de Thiviers, nous n'en avons pas".

Dans cette communauté de communes de 15 000 habitants, un tiers de la population a plus de 70 ans. Le dispositif "Aller vers", chapeauté par la préfecture, permet aux communes d'amener les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer vers les centres de vaccination. "Nous l'avons expérimenté et il a ses limites", déplore Isabelle Hyvoz. "D'abord, un transport sur Périgueux ou sur Nontron, c'est 45 minutes de car pour nos aînés. Ensuite, c'est un temps d'attente important, où on peut avoir des risques de contamination. Et puis on mobilise des agents de la communauté de communes et de la commune qui ne sont pas du tout formés. S'il y a un problème de sécurité ou un malaise dans le car, que fait-on? Qui est responsable? Il serait tellement plus facile d'amener les vaccins à un centre de vaccination à Thiviers et de vacciner sur place."